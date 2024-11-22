С января в Самаре на маршруты выйдут почти 300 новых автобусов

Почти 300 современных автобусов с января 2025 г. начнут работать на 22 самых востребованных маршрутах в Самаре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областного правительства Михаил Смирнов.

По его словам, новые контракты предполагают полный отказ от "маршруток" в пользу автобусов средней и большой вместимости. Все автобусы будут не старше 2023 г. выпуска и низкопольные, без ступенек на входе. При этом стоимость проезда будет такой же, как на других маршрутах, будет и возможность безналичной оплаты

"Мы объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов по принципиально новым правилам. Главное - не просто закупать автобусы, а требовать от перевозчиков нормального качества в транспортном обслуживании. Требовать строго и до мелочей. Так, как это давно работает во многих мегаполисах страны", - отметил председатель облправительства.

Он также анонсировал создание специальной онлайн-платформы, где жители смогут сообщать о проблемах в работе транспорта.

За нарушение расписания, ПДД или неудовлетворительное состояние автобусов перевозчиков будут штрафовать.

"Знаю о жалобах от "участников рынка", не привыкших к здравой и жесткой позиции заказчика. Тем не менее интерес к конкурсам высок. Значит все делаем правильно. В дальнейшем те же меры будут приниматься и на оставшихся маршрутах в Самаре, и в других городах области. Займемся и восстановлением межмуниципальных маршрутов", - пообещал Михаил Смирнов.