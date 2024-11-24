На самарской набережной монтируют новогоднюю иллюминацию

Общественные пространства Самары продолжают украшать к Новому году. К оформлению приступили на второй очереди самарской набережной, под Маяковским спуском.
"Осталось немного времени, чтобы оформить город к новогодним праздникам. Скоро общественные пространства, улицы, витрины магазинов должны засверкать новогодним убранством. Важно, что будет украшена и набережная — настоящая жемчужина Самары", — отметил и. о. главы города Иван Носков.
Украшение набережной планируют завершить с опережением срока и включить иллюминацию до 15 декабря.
Как только установятся стабильные отрицательные температуры воздуха, начнут заливать каток.
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?