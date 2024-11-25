Мошенники выманили 300 тыс. руб. у тольяттинца, хотевшего закрыть долги

В Тольятти 58-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина хотел взять кредит, что покрыть другие имеющиеся задолженности. Через интернет он оставил заявку в банке, и вскоре ему позвонил человек, представившийся банковским работником. Звонивший сказал, что заявку оформили и теперь для оформления нужно продиктовать паспортные данные. Позже по указаниям звонившего тольяттинец перевел более 300 тыс. руб. на продиктованные счета якобы для оплаты комиссии и страхового взноса. Затем связь оборвалась, и мужчина понял, что разговаривал с мошенником.