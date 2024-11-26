Дуэт с участием тольяттинского фигуриста Егора Базина завоевал золото в соревнованиях "Невский лед"

В Санкт-Петербурге завершился пятый этап гран-при России по фигурному катанию "Невский лед". В программе этапа были одиночное катание, парное катание и танцы на льду, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие Москву и Самарскую область, в танцах на льду после ритм-танца шли на втором месте, но по итогам произвольной программы и по сумме двух дней стали победителями соревнований.

Они набрали 207,81 очков, опередив ближайших преследователей более чем на два балла.