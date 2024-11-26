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Преступления Происшествия

Житель Самарской области обокрал 89-летнюю пенсионерку

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали мужчину по подозрению в краже крупной суммы у пенсионерки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 89-летняя женщина лишилась 268 тыс. рублей. В тот день ее подвез незнакомец и помог занести сумки домой. После его ухода пенсионерка заметила пропажу.

Полицейские разыскали водителя. Выяснилось, что в автомобиле был также его пьяный брат. По версии следствия, нетрезвый мужчина спал в дороге и проснулся, когда они подъехали к дому потерпевшей. Дом был незнакомым, поэтому мужчина зашел внутрь, увидел сумку, в которой был пакет с купюрами, убедился, что его не видят, забрал деньги и вернулся в машину.

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