Жительницу Самарской области обманул фальшивый фотограф из интернета

В Новокуйбышевске 24-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка хотела записаться на фотосессию. Она нашла в интернете фотографа и связалась с ним. У заказчицы попросили прислать несколько референсов и 100% предоплаты. Потерпевшая согласилась и перечислила 15 тыс. рублей. Через какое-то время у девушки попросили еще 7 тыс. руб. якобы на аренду помещения. Эти деньги она также перевела. Однако в день съемки "фотограф" так и не вышел на связь, а его контакт оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело.