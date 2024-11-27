Новый год и зимний отдых в Самарской области: подборка увлекательных маршрутов

Новогодние праздники — это время волшебства и семейного единения. Самарская область предлагает множество вариантов для тех, кто хочет провести дни отдыха с близкими как в городе, так и на природе. Делимся подборкой маршрутов для семейного туризма на любой вкус, а также рассказываем о зимних фестивалях, которые не дадут скучать.

И напоминаем, что актуальную информацию о всех мероприятиях и отдыхе в 63 регионе всегда можно уточнить в Туристском информационном центре Самарской области, посетив его офис или сайт в интернете.

"Самарская зима, морозная и снежная, идеально подходит для традиционных зимних развлечений: катания на лыжах, сноубордах, санках и коньках. А если вы любите долгие прогулки, Самарская область станет идеальным местом для вашего отдыха. Здесь можно найти места с живописными маршрутами, пешеходные улицы с уникальной архитектурой, просторные набережные вдоль покрытой льдом Волги и другие локации для неспешного променада или захватывающего треккинга по заснеженным горам. В холодное время года Самарская область также готова согреть вас яркими событиями. Выбирайте мероприятия на любой вкус ‑ от гонок до фестиваля народных забав", — отметила директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина.

Гуляем по центру Самары

Ходить пешком по историческому центру столицы региона зимой — особое удовольствие. Пространства украшены праздничной иллюминацией, работают уютные заведения общепита, где всегда можно перекусить или согреться горячими напитками. Вокруг — красивые здания с вековой историей, архитектуру которых можно рассмотреть без спешки.

На площади Куйбышева установлены елки, залит каток, оборудованы горки. Самая большая площадь в Европе потому и популярна у жителей и гостей города: здесь приятно находиться в любое время года.

С площади Куйбышева по Красноармейской можно спуститься до улицы Фрунзе, где находится кофейня White CUP. Заведение расположено в бывшей каретной особняка купчихи Александры Курлиной.

Уже больше десятка лет это самый узнаваемый двор-курорт Самары. Само здание, в котором находится кофейня White Cup, является памятником культуры: даже кирпичная кладка здесь сохранена с начала XX века, когда и был построен особняк Курлиной.

В кофейне рекомендуем попробовать флэт уйат, классический раф или кофе в воронке. Зимой, кстати, здесь особенно красиво. А выходя из заведения, можно остановиться и полюбоваться еще двумя популярными достопримечательностями Самары: самим особняком купцов Курлиных, в котором сегодня находится музей Модерна, и зданием польского католического костела, построенном в готическом стиле.

От костела по улице Фрунзе доходим до Ленинградской. Еще в XVIII веке она называлась Пробойная, так как располагалась на окраине возле рва. По мере разрастания города на нее обратили внимание самарские купцы, и здесь появилось немало добротных каменных домов. Как правило, хозяин-купец с семейством жил на втором этаже такого дома, а на первом находилась лавка.

Улица, где шла такая активная торговля, теперь именовалась Панской. В советскую эпоху она получила свое нынешнее название — Ленинградская.

Ее участок от Куйбышева до Галактионовской является пешеходной зоной. Здесь есть достопримечательности, на которые обязательно нужно обратить внимание: здание Главпочтамта, особняки Петра Головкина и Подкидышева, дом Сидоровых, памятник дяде Степе.

Как и в былые времена, на Ленинградке много магазинов — ювелирные, антикварные, сувенирные, магазины обуви и одежды. А подкрепиться можно в кафе или пекарнях, которых тут великое множество.

С Ленинградской спускаемся на самарскую набережную. Это настоящее украшение города: она протянулась на пять километров от исторической части к современным районам. Летом здесь работают бесплатные городские пляжи с чистым золотистым речным песком. Выше обустроены пешеходные дорожки для романтических прогулок и спортивных пробежек, есть отдельные трассы для велосипедистов и роллеров.

Зимой можно не спеша прогуливаться, любуясь заснеженными просторами Волги: вдоль всей набережной установлены стационарные смотровые бинокли.

А также — осматривать арт-объекты: памятник основателю города князю и воеводе Григорию Засекину, скульптуру киногероя фильма "Белое солнце пустыни" товарища Сухова, архитектурную композицию "Бурлаки на Волге".

Для любителей активного вида отдыха на набережной работает каток с прокатом коньков.

Едем за эмоциями

Новогодние каникулы самое подходящее время, чтобы отправиться на зимнюю автопрогулку. Впереди — несколько выходных дней, можно спокойно насладиться долгожданных отдыхом и созерцанием природных красот.

В поселке Управленческий, в черте Самары, находится самая известная смотровая площадка — вертолетная. Эта локация получила такое название не случайно. Когда-то здесь действительно была площадка, служившая для взлета и посадки вертолета, принадлежащего главному конструктору местного завода двигателестроения Николаю Дмитриевичу Кузнецову.

С вертолетки открываются захватывающие виды на Самару, Жигулевские и Сокольи горы. Ландшафт, простирающийся у подножья смотровой, весьма разнообразен: слева хорошо просматривается городская застройка, а впереди и справа видна река Волга с ее роскошными островами Зеленый, Птичий и Электрический. Сюда приезжают туристы и местные жители, чтобы полюбоваться этими запоминающимися пейзажами, сделать фотографии и просто насладиться закатом.

Территория вокруг полностью благоустроена: проложены пешеходные дорожки, разбит сквер, есть платная парковка, ресторан и кафе.

С вертолетки едем в Тольятти. Рядом с АВТОВАЗом находится парковый комплекс истории техники имени Константина Григорьевича Сахарова. Здесь на территории в 38 гектар разместили более 500 экспонатов.

Музей под открытым небом состоит из двух основных экспозиций, расположенных на приличном расстоянии друг от друга: выставка "История техники" и выставка "Паровозное депо".

Гордостью паркового комплекса является настоящая подводная лодка Б-307. Ее списали с флота, и по инициативе тогдашнего директора АВТОВАЗа Константина Григорьевича Сахарова доставили из Кронштадта в Тольятти. Весь путь составил 2246 км, и везли ее большей частью по воде — на понтонах и буксирах.

Осенью 2004 года субмарину подняли на сушу, а зимой 2005 года по специально созданной дороге длиной 4,5 километра привезли в музей. Лодку тянули 9 военных тягачей БАТ-2, специально для этой цели выписанные с Тоцкого полигона.

Во время новогодних праздников на территории паркового комплекса часто организуются выставки военно-исторической реконструкции.

Еще одна локация в Тольятти, безусловно, заслуживающая внимания как жителей, так и гостей региона, это Поволжская академия Святителя Алексия. В этом вузе регулярно проводятся экскурсии, во время которых можно побывать в храме Трёх Святителей, заглянуть в учебные аудитории, посетить музейно-выставочный центр и научную библиотеку вуза.

Экскурсии тематические. Например, "Традиции русской свадьбы" рассказывают о важности изучения фольклора и этнографии, о ходе русского свадебного обряда и об этапах изготовления традиционного русского костюма.

Во время экскурсии "Сокровища русской живописи" гости познакомятся с обширной коллекцией копий выдающихся произведений известных русских живописцев, вписанной в интерьеры вуза.

А юных гостей на новогодние праздники в академии ожидает премьера: опера-сказка "Морозко", созданный на основе советской оперы композитора Михаила Красева по мотивам одноименной народной сказки. Новогоднее чудо подготовят и представят студенты академии Святителя Алексия, преподаватели и учащиеся тольяттинской классической гимназии под руководством художественного руководителя театра "Дилижанс" Виктора Мартынова.

Если проехать через Волгу по мосту ГЭС, то вы окажетесь в Жигулевске. Недалеко от города, в месте впадения реки Усы в Волгу, находится еще одно знаменитое в Самарской области место: Молодецкий курган. С него начинается 75-километровая живописная гряда Жигулёвских гор. Высота кургана — 242,8 м.

Молодецкий курган хорош в любое время года: отвесные скалы и уступы придают ему суровый вид. Один из склонов покрыт густым лиственным лесом, а на вершине кургана растут реликтовые сосны, стремительно возносясь ввысь на фоне неба.

С самого кургана открывается живописный вид на просторы рукотворного Жигулевского моря, противоположный берег реки Волги, город Тольятти, а также — на одно из самых старинных сёл Самарской Луки — село Жигули.

О Молодецком кургане сложено немало песен, легенд и баллад, которые привлекают туристов. Народные предания тесно связывают Молодецкий курган с лихими деяниями волжской вольницы, именами ее атаманов. Где-то здесь, если верить легенде, сам Степан Разин зарыл два ведра золота и положил поперек них заговоренный лом.

Продолжить новогоднее путешествие по Самарской области можно в Сызрани — единственном городе региона, где сохранился Кремль.

Его заложили в 1683 году на высоком обрывистом берегу: там, где речка Сызранка впадает в Волгу. Крепость представляла собой правильный четырехугольник с башнями по углам и воротной башней — Спасской. Она сохранилась до наших дней, так как была сложена из камня, и уцелела во время пожара 1909 года, остальные строения сгорели.

Неприступность обеспечивали вал и ров, окружающие Кремль по периметру. В качестве стратегического военного объекта Кремль использовался лишь однажды — в сражениях с восставшими под предводительством Емельяна Пугачева крестьянами.

Еще одно популярное у туристов место в Сызрани — это Казанский кафедральный собор. Он находится недалеко от Кремля. Храм начали возводить в 1866 году на средства прихожан.

В 1887 году внутренние стены собора расписали масляными красками. К 1898 году Казанский собор был значительно расширен за счет пристроя трапезной части и стал выглядеть еще более величественно.

Большие испытания ждали Казанский собор 5 июля 1906 года, когда вся Сызрань была охвачена пожаром. Собор среди пламени, как мученик на костре, возвышался своей колокольней. Уцелел он благодаря сторожу, вовремя потушившему перекинувшийся на храм огонь. Сгорела лишь храмовая сторожка и частично обгорела колокольня, которые быстро были восстановлены.

После Октябрьской революции 1917 года Казанский собор избежал разрушения и долгое время оставался действующим храмом. В 1930-е годы его закрыли. В 1944 году храм был снова открыт. К этому моменту от него остались только стены, храм начали отстраивать заново. Люди приносили хранившиеся у них иконы, собирали деньги на проведение реставрационных работ. Так, Казанский собор начал обретать свою вторую жизнь.

Казанский собор уникален тем, что является одной из двух построек Сызрани, возведенных по образцовым проектам знаменитого русского архитектора К. А. Тона. По мнению специалистов, в провинции таких памятников архитектуры сохранилось очень немного. Казанский собор со своей высокой колокольней обогатил пространственную композицию центра города и общую панораму Сызрани.

Продляем праздники

Зимой в Самарской области проходят несколько увлекательных фестивалей и праздников, которые можно посетить семьей.

25 января состоится "Гонка чемпионов" в селе Сосновка. Российские пилоты растопят ваши сердца драйвом и адреналином. Вы сможете понаблюдать за соревнованиями, поучаствовать в тест-драйве, посетить выставку спорткаров, а также побывать на концерте, поиграть в хоккей и покататься на собачьих упряжках.

Вкусный "Праздник лапландской ухи" в январе организуют в "Деревне ездовых собак "Серебро Севера". Здесь для дегустации готовится 60 литров вкуснейшего зимнего лапландского супа из форели — лохикейто, которым смогут полакомиться все желающие.

"Праздник лапландской ухи" веселый, искренний, задорный, яркий, гостеприимный, теплый, вкусный и познавательный: гости узнают историю культуры северных народов.

Все желающие смогут прокатиться на упряжке с ездовыми собаками — сибирскими и аляскинскими хаски, познакомиться с якутскими лайками, северными оленями и другими питомцами "Серебро Севера".

Встать на лыжи жители и гости Самарской области смогут 1 февраля. Именно в этот день состоится лыжный марафон "Сокольи горы". Благодаря уникальному природному рельефу Сокольи горы — это лучшее место в Самаре для прогулок на лыжах и соревнований.

Погулять по льду Жигулевского моря и понаблюдать за сотнями кайтов, взмывающих в небо над Тольятти? Пожалуйста! 23 февраля в регионе состоится зимний фестиваль активного отдыха "ВьюгаФест". Здесь вас ждет много спорта, разнообразие музыкальных направлений и активных зимних развлечений для детей и взрослых, которые надолго запомнятся.

Снова строгую графику замерзшей Волги и Жигулёвских гор раскрасят яркие пятна парусов 19–24 февраля во время чемпионата России по парусному спорту. При этом 20–23 февраля здесь пройдут гоночные дни. Спортсмены будут соревноваться в самых зрелищных дисциплинах: сноукайтинг — курс-рейс и фристайл; винг — курс-рейс.