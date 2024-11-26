В Самарской области отремонтировали более 150 км региональных дорог к медучреждениям

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области приведены в нормативное состояние региональные трассы, ведущие к медицинским учреждениям. В 2024 г. отремонтировано 152 км дорог до больниц, поликлиник, ФАПов и санаториев.

Зачастую отремонтированные региональные трассы являются единственным маршрутом движения из небольших поселений до медицинских объектов, расположенных в районных центрах. Одна из них — "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча в Шенталинском районе, которая отремонтирована на протяжении 15 км.

Дорога связывает населенные пункты Богану, Волчуху, Крепость-Кондурчу и Калиновку с областным центром Шенталой, где располагается центральная районная больница со стационаром, а также станция неотложной помощи.

"Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут", — отмечает жительница с. Крепость-Кондурча Роза Власова.

Единственными маршрутами движения до медучреждений являются также отремонтированные в этом году дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс в Хворостянском районе и "Самара — Большая Черниговка" — Южный в Большеглушицком районе.

Одним из важнейших объектов дорожного нацпроекта, обеспечивших комфортное передвижение к медучреждению, стал отремонтированный мост через реку Кондурча, расположенный на въезде в с. Калиновка Красноярского района.

Искусственное сооружение находится на дороге "Ульяновск — Самара" — Комунарский и связывает населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе фельдшерско-акушерский пункт. В ФАПе ежедневно работают две медсестры, которые принимают порядка 20 человек в день. Пациентам делают уколы и прививки, ставят системы. Также раз в неделю ведет прием врач-терапевт.

"Раньше у нас в каждом населенном пункте были свои фельдшерско-акушерские пункты, теперь только один — в Коммунарском. И за медицинской помощью все приезжают сюда. Сейчас мост находится в прекрасном состоянии, и мы можем безопасно по нему проезжать", — отмечает медсестра офиса врачей общей практики пос. Коммунарский Алия Камалдинова.

Благодаря ремонту дороги Ульяновск — Димитровград — Самара для жителей Калиновки, а также населенных пунктов Старый Буян и Украинка обеспечен комфортный и безопасный маршрут до Красноярской центральной районной больницы, где также располагаются стационарное отделение и станция неотложной помощи.

Еще одним важным "медицинским" объектом 2024 г. стала дорога "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Дорога ведет к санаторию "Молодецкий курган", на территории которого отдыхают и проходят лечение дети от шести до 17 лет. В смену санаторий принимает до 160 детей с заболеваниями бронхо-легочной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата.

Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.