В Самарской области отремонтировали более 150 км региональных дорог к медучреждениям

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области приведены в нормативное состояние региональные трассы, ведущие к медицинским учреждениям. В 2024 г. отремонтировано 152 км дорог до больниц, поликлиник, ФАПов и санаториев.
Зачастую отремонтированные региональные трассы являются единственным маршрутом движения из небольших поселений до медицинских объектов, расположенных в районных центрах. Одна из них — "Исаклы — Шентала" — Крепость-Кондурча в Шенталинском районе, которая отремонтирована на протяжении 15 км.
Дорога связывает населенные пункты Богану, Волчуху, Крепость-Кондурчу и Калиновку с областным центром Шенталой, где располагается центральная районная больница со стационаром, а также станция неотложной помощи.
"Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут", — отмечает жительница с. Крепость-Кондурча Роза Власова.
Единственными маршрутами движения до медучреждений являются также отремонтированные в этом году дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс в Хворостянском районе и "Самара — Большая Черниговка" — Южный в Большеглушицком районе.
Одним из важнейших объектов дорожного нацпроекта, обеспечивших комфортное передвижение к медучреждению, стал отремонтированный мост через реку Кондурча, расположенный на въезде в с. Калиновка Красноярского района.
Искусственное сооружение находится на дороге "Ульяновск — Самара" — Комунарский и связывает населенные пункты сельского поселения Коммунарский, где находятся основные социальные объекты, в том числе фельдшерско-акушерский пункт. В ФАПе ежедневно работают две медсестры, которые принимают порядка 20 человек в день. Пациентам делают уколы и прививки, ставят системы. Также раз в неделю ведет прием врач-терапевт.
"Раньше у нас в каждом населенном пункте были свои фельдшерско-акушерские пункты, теперь только один — в Коммунарском. И за медицинской помощью все приезжают сюда. Сейчас мост находится в прекрасном состоянии, и мы можем безопасно по нему проезжать", — отмечает медсестра офиса врачей общей практики пос. Коммунарский Алия Камалдинова.
Благодаря ремонту дороги Ульяновск — Димитровград — Самара для жителей Калиновки, а также населенных пунктов Старый Буян и Украинка обеспечен комфортный и безопасный маршрут до Красноярской центральной районной больницы, где также располагаются стационарное отделение и станция неотложной помощи.
Еще одним важным "медицинским" объектом 2024 г. стала дорога "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Дорога ведет к санаторию "Молодецкий курган", на территории которого отдыхают и проходят лечение дети от шести до 17 лет. В смену санаторий принимает до 160 детей с заболеваниями бронхо-легочной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата.
Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.