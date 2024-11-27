Почетных граждан Самарской области предложили лишать звания за порочащие проступки

Звания "Почетный гражданин Самарской области" предложили лишать за совершение порочащих проступков. Такую инициативу внес на рассмотрение своих коллег депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.
Законопроект предлагает отнести присвоение звания "Почетный гражданин Самарской области" к полномочиям губернской думы (сейчас такие полномочия есть только у губернатора). Предполагается, что такой порядок будет отражать мнение населения области, выраженное через депутатов.
Также к полномочиям губдумы предлагается отнести и лишение звания "Почетный гражданин Самарской области" за совершение порочащего проступка. Сейчас единственным основанием для лишения такого звания служит недостоверность представленных для его присвоения документов.
Предполагается, что представление на лишение будет вноситься губернатором или по требованию одной трети депутатов губдумы и рассматриваться с учетом мнения Совета при губернаторе Самарской области по государственным наградам, областной Общественной палаты и Совета почетных граждан и ветеранов при губернаторе.
Окончательное решение о лишении звания будет приниматься большинством голосов от установленного числа депутатов губдумы, говорится в пояснительной записке.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.