16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Почетных граждан Самарской области предложили лишать звания за порочащие проступки Александр Милеев инициировал индексацию доплат пенсионерам, имеющим особые заслуги перед регионом Семьи самарских чиновников могут лишиться бесплатных курортов Парламентарии отправили гуманитарный груз нашим бойцам в зону СВО Самарская губернская дума отметит Всероссийский день правовой помощи детям

Законотворчество Власть и политика

Почетных граждан Самарской области предложили лишать звания за порочащие проступки

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 163
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Звания "Почетный гражданин Самарской области" предложили лишать за совершение порочащих проступков. Такую инициативу внес на рассмотрение своих коллег депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

Законопроект предлагает отнести присвоение звания "Почетный гражданин Самарской области" к полномочиям губернской думы (сейчас такие полномочия есть только у губернатора). Предполагается, что такой порядок будет отражать мнение населения области, выраженное через депутатов.

Также к полномочиям губдумы предлагается отнести и лишение звания "Почетный гражданин Самарской области" за совершение порочащего проступка. Сейчас единственным основанием для лишения такого звания служит недостоверность представленных для его присвоения документов.

Предполагается, что представление на лишение будет вноситься губернатором или по требованию одной трети депутатов губдумы и рассматриваться с учетом мнения Совета при губернаторе Самарской области по государственным наградам, областной Общественной палаты и Совета почетных граждан и ветеранов при губернаторе.

Окончательное решение о лишении звания будет приниматься большинством голосов от установленного числа депутатов губдумы, говорится в пояснительной записке.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1