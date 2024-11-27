Под Тольятти задержали курьера из Подмосковья с 2 кг героина

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 36-летнего мужчину с крупной партией наркотика. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Сотрудники ДПС на трассе "Обход Тольятти" остановили Mercedes Benz. При проверке документов водитель сказал, что едет из Московской области в Тольятти. При этом он заметно нервничал. Это навело стражей правопорядка на мысль, что мужчина может перевозить запрещенные вещества.
Автоинспекторы досмотрели иномарку и обнаружили под задним правым подкрылком брикеты с более чем 2 кг героина.
Подозреваемый рассказал, что забрал наркотик из тайника в Подмосковье. Товар он планировал расфасовать и разложить по "закладкам" в Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...