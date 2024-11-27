Сигнал бизнесу: почти половина самарцев готова отказаться от продукции неэкологичных компаний

Почти половина самарцев (47%) готовы снизить потребление продукции или вовсе отказаться от неё, если узнает, что производитель негативно влияет на окружающую среду. Выше всего этот показатель среди молодежи - 62%. Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса.

Внимательнее всего к экологичности брендов относятся жители Астрахани: 83% опрошенных рассказали, что готовы снизить потребление или отказаться от покупки, если узнают, что компания наносит вред окружающей среде. Также серьезно к загрязнению природы относятся в Томске (80%) и Ижевске (79%), а ниже всего процент - во Владивостоке (15%) и Пензе (16%).

При этом 72% респондентов рассказали, что улучшат мнение о производителе, если узнают о его вкладе в сохранение окружающей среды. С прошлого года этот показатель вырос на пять процентных пунктов, а выше всего он у людей 18-30 лет - 71%. Выше всего доля респондентов, готовых приветствовать такие улучшения, в Красноярске (94%) и Оренбурге (92%).

По мнению самарцев, компанию можно считать экологичной, если она использует переработанные материалы в производстве (так ответили 52,2% респондентов), сокращает потребление бумаги и пластика (25,8%), проводит специальные акции (14,6%), а также внедряет раздельный сбор отходов (11,2%).

Респонденты также рассказали, какой вклад в сохранение окружающей среды вносят самостоятельно. Большинство используют общественный транспорт вместо личного (ответ 78,2% респондентов), почти каждый второй отдает предпочтение многоразовой таре для снижения потребления пластика (42,9%). Каждый шестой экономит электричество и воду (14,8% и 14%), а каждый десятый сортирует мусор (9,5%).

"Крупный бизнес оказывает серьезное влияние на окружающую среду, и россияне внимательно относятся к этому вопросу. Более трети опрошенных (42%) рассматривают возможность платить больше за товары и услуги компаний, которые заботятся об экологии. А каждый третий (35%) отмечает высокую значимость проблемам в этой сфере. Данные исследования показали, что этот термин сегодня куда понятнее для людей, чем ESG-принципы - представление о них имеют лишь 8% опрошенных. Тем не менее предпринимателям стоит внедрять в свою работу все компоненты концепции устойчивого развития", - сообщил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

"Сбер с 2021 года взял курс на реализацию стратегии ESG и на протяжении трех лет неукоснительно ей следует по всем направлениям своей деятельности. Мы ставим перед собой целью вовлечь в экологическую повестку не только сотрудников, но и клиентов, в том числе производственные предприятия. В Самаре, где природные ресурсы играют значительную роль, компаниям важно помнить о страховом полисе на случай экологических инцидентов", - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.