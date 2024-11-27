Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев не примет участие в двух оставшихся матчах года.
прошел обследование МРТ, по результатам которого выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы. Возможно, потребуется операция.
Напомним, что травму Ломаев получил в матче с "Ахматом", когда "вытащил" 11-метровый удар по воротам.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️