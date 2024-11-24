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Футбол Спорт

"Крылья" обыграли "Ахмат" - 2:1

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнем в этом году домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали в воскресенье, 24 ноября, на "Солидарность Самара Арене" грозненский "Ахмат".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 20 минуте встречи Игорь Дмитриев завершил сольный проход с центра поля точным ударом в ворота гостей. Но вмешался VAR, который усмотрел минимальный офсайд у самарца и взятие ворот засчитано не было.

В конце первого тайма Максим Самородов обыграл защитников "Крыльев" вышел на ворота, не смог переиграть Ивана Ломаева, но сам же первым успел на добивание и головой отправил мяч в ворота — 0:1. На 49 минуте встречи Доминик Ороз дальним красивым ударом сравнял счет в матче — 1:1. Для австрийца это второй матч за "Крылья" в РПЛ и второй гол за нашу команду, причем оба мяча он забил грозненскому "Ахмату".

На 69 минуте встречи главный арбитр встречи Павел Шадыханов после просмотра VAR усмотрел нарушение правил Доминика Ороза на Лечи Садулаеве и назначил пенальти. Удар Даниила Уткина с одиннадцатиметровой отметки Иван Ломаев парировал, но при этом получил повреждение и был заменен.

На 88 минуте встречи Николай Рассказов отправил в прорыв по флангу Игоря Дмитриева, который завершил проход точным ударом по воротам "Ахмата". В итоге волевая победа "Крыльев" — 2:1.

В перерыве матче запасной Фернандо Костанца получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречаются с "Зенитом". Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 1 декабря, в 17:30.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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