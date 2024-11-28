В губдуме решили уточнить законодательство о валежнике

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губдумы выступил с законодательной инициативой, подразумевающей корректировки регионального закона "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области". В частности, речь идет о сборе валежника.
Инициаторы новеллы отмечают: несмотря на то, что в соответствии с Лесным кодексом РФ установлен порядок заготовки и сбора валежника для собственных нужд, на практике часто между должностными лицами и жителями возникают споры о праве собирать валежник, "прежде всего — отграничения данного права от права на заготовку древесины, которое осуществляется в ином порядке и на платной основе".
Чтобы исключить спорные ситуации, депутаты предлагают предусмотреть, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, и других природных явлений.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.