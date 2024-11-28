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Законотворчество Власть и политика

В губдуме решили уточнить законодательство о валежнике

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губдумы выступил с законодательной инициативой, подразумевающей корректировки регионального закона "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области". В частности, речь идет о сборе валежника.

Инициаторы новеллы отмечают: несмотря на то, что в соответствии с Лесным кодексом РФ установлен порядок заготовки и сбора валежника для собственных нужд, на практике часто между должностными лицами и жителями возникают споры о праве собирать валежник, "прежде всего — отграничения данного права от права на заготовку древесины, которое осуществляется в ином порядке и на платной основе".

Чтобы исключить спорные ситуации, депутаты предлагают предусмотреть, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, и других природных явлений.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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