Прокуратура рассказала о результатах программы расселения аварийного жилья в Самарской области

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Александра Юрасова рассказала о соблюдении прав граждан при переселении из аварийного жилья.

В регионе реализуют госпрограмму "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" от 29.03.2019 № 179 (далее — Программа № 179). По ней должны расселить жителей домов, признанных аварийными до 01.01.2017. Третий и четвертый этапы программы условно завершены, но при этом не расселены 46 помещений из-за судебных споров.

По пятому этапу из 3776 помещений осталось расселить 1272. В 2025 г. запланирован шестой этап региональной программы, в рамках которого необходимо расселить 724 помещения.

Прокуратура постоянно следит, чтобы подрядчики добросовестно исполняли обязательства в рамках программы. Так, выяснилось, что нарушением сроков завершены третий и четвертый этапы программы (2021–2022 гг. и 2022–2023 гг.) в Безенчукском районе из-за нарушения сроков строительства многоквартирного дома на ул. Быковского. Здание ввели в эксплуатацию только в 2024 году. В связи с этим в 2023 г. директора ООО "СЗ СК Гранат" привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 3,5 млн рублей. А в 2024 г. фирму опять оштрафовали — на 1,4 млн рублей.

Также в текущем году нарушен срок муниципального контракта с ООО СЗ "ГородА". Застройщик должен передать дома с классом энергоэффективности А, а у построенных зданий класс энергоэффективности фактически оказался В+. В отношении директора СЗ "ГородА" и юридического лица возбудили административные дела.

Аналогичные нарушения обнаружили прокуроры Отрадного, Чапаевска и Кинельский межрайонный прокурор.

Итоги реализации Программы № 179 стали основанием для внесения председателю правительства Самарской области в июне 2023 г. и губернатору — в феврале 2024 года.

Кроме того, в 2023 г. предостережения получили главы Безенчукского района и Сызрани. В 2024 г. прокуратура подготовила аналогичные предостережения главам Самары, Сызрани и Безенчукского района, а также врио министра строительства Самарской области.

Отдельные муниципалитеты приняли дополнительные меры поддержки для жителей аварийных домов, признанных аварийными, но не вошедшими в программу. Например, администрация Сергиевского района утверждено положение о выплате денежной компенсации гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с признанием домов аварийными и подлежащими сносу.

Прокуратура Жигулевска направила предложение принять аналогичное постановление, но администрация города отказалась. После этого надзорное ведомство инициировало рассмотрение вопроса на заседании городской думы, инициатива поддержана.

На постоянной основе сотрудники прокуратуры выявляют нарушения прав граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания после 1.01.2017, и которым должны предоставить жилье по договору социального найма вне очереди.

Нарушения в этой сфере выявили прокуроры Самары и ее городских районов, а также Сергиевского и Шенталинского районов Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства обращаются в суды с исками о предоставлении гражданам жилых помещений во внеочередном порядке. С начала 2024 г. предъявлено 141 таких иска.