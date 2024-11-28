Экс-замначальника отдела Госавтоинспекции по Волжскому району предъявили обвинение в получении взятки

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В Самаре предъявили обвинение бывшему замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району. Ему вменяют п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.