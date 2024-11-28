Экс-замначальника отдела Госавтоинспекции по Волжскому району предъявили обвинение в получении взятки

В Самаре предъявили обвинение бывшему замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району. Ему вменяют п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в октябре 2024 г. обвиняемый путем вымогательства получил от представителя ООО 300 тыс. руб. за беспрепятственный проезд грузовиков по территории района.
Экс-правоохранителя отправили под стражу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...