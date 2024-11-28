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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области готовят земельную амнистию для бань и сараев

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предложили реализовать право граждан на бесплатное предоставление земельных участков, на которых расположены хозпостройки. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы в среду, 27 ноября.

Инициатива касается бань и сараев, предназначенных для удовлетворения бытовых и личных нужд площадь которых до 24 кв. м., возведенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года.

Вопрос оформления права собственности на земельные участки под хозпостройками, относящимся к объектам капитального строительства, остается неурегулированным на территории региона с 2021 года — после принятия на федеральном уровне "гаражной амнистии", говорится в пояснительной записке.

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