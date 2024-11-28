В Самарской области готовят земельную амнистию для бань и сараев

В Самарской области предложили реализовать право граждан на бесплатное предоставление земельных участков, на которых расположены хозпостройки. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы в среду, 27 ноября.
Инициатива касается бань и сараев, предназначенных для удовлетворения бытовых и личных нужд площадь которых до 24 кв. м., возведенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года.
Вопрос оформления права собственности на земельные участки под хозпостройками, относящимся к объектам капитального строительства, остается неурегулированным на территории региона с 2021 года — после принятия на федеральном уровне "гаражной амнистии", говорится в пояснительной записке.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.