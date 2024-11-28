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Общество

В Самарской области прошел молодежный форум по социальному проектированию

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 ноября, в Самарской области завершился форум по социальному проектированию, ставший кульминацией проекта "Молодежный центр проектов Самарской области".

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

Форум объединил около 100 участников: сообщество Росмолодежь.Гранты Самарской области, экспертов и наставников в проектной деятельности, представителей образовательных учреждений, предприятий, молодежных центров региона, победителей грантовых конкурсов 2023 и 2024 гг., а также активную молодежь, которая готова менять мир своими идеями и проектами.

Мероприятие включало образовательную сессию, на которой участники получили новые знания и навыки, полезные для реализации своих социальных инициатив. Завершился форум торжественной церемонией награждения, которую провела министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова. Она отметила, что проект стал значимым событием для региона: "Сегодня мы видим, как много талантливых и энергичных молодых людей готовы брать ответственность за перемены. "Молодежный центр проектов Самарской области" — это не просто инициатива, это пространство возможностей, где молодежь может развивать свои идеи, получать поддержку и воплощать мечты в реальность. Мы уверены, что каждый участник этого проекта продолжит вдохновлять своим примером и станет двигателем позитивных изменений в нашем регионе".

Проект "Молодежный центр проектов Самарской области" охватил более 35 тыс. молодых людей, из которых более 1500 человек улучшили свои навыки проектной деятельности благодаря акселераторам социальных проектов и консультационным лабораториям, которые прошли в разных уголках региона. На акселераторах участники познакомились с основами социального проектирования и сделали первые шаги в создании своих инициатив. Консультационные лаборатории помогли участникам проработать проекты, получить обратную связь от экспертов и подготовить заявки для успешного участия в будущих грантовых конкурсах.

Руководитель проекта и координатор Росмолодежь.Гранты в Самарской области Виктория Хоркина подчеркнула важность системного подхода в поддержке молодежных инициатив: "Наш проект показал, что у молодежи Самарской области огромный потенциал. Мы создали сообщество, где каждый мог не только узнать о возможностях, но и получить реальную поддержку в реализации своих идей. Социальное проектирование — это не просто инструмент, это способ улучшать мир вокруг себя. И наша задача — помочь молодежи в этом пути".

Своими впечатлениями от участия в форуме поделился один из участников — Арина Качур, победитель 1 сезона Росмолодежь.Гранты в 2024 году: "Для меня это было невероятно вдохновляющее событие. Я не только узнала много нового, но и встретила людей, которые разделяют мои идеи. Мы обменялись опытом, обсудили проблемы и возможные решения. Это помогает понять, что ты не одна в своем стремлении что-то изменить".

Проект "Молодежный центр проектов Самарской области" был реализован в рамках национального проекта "Образование" и программы комплексного развития молодежи региона благодаря победе Самарской области в конкурсе "Регион для молодых" в 2023 году. Инициатива получила поддержку Федерального агентства по делам молодежи и правительства Самарской области.

Организаторами проекта выступили правительство Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение".

Присоединиться к сообществу можно в группе проекта ВКонтакте.

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