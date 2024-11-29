Человек погиб при ночном ДТП на дороге "Обход Тольятти"

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В четверг, 28 ноября, в 23:30 на 78-м километре дороги "Обход Тольятти" водитель ВАЗ-2111 разбился, въехав в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области