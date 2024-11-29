С 29 ноября стартовали регулярные автобусные перевозки из Самары в Ташлу

В пятницу, 29 ноября, было запущено регулярное автобусное сообщение между Самарой и селом Ташла. С остановки "Проспект Кирова" на ул. Демократической в Самаре в 8:00 стартовал первый рейс автобуса № 601 в направлении Ташлы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Напомним, организовать новый маршрут "Самара (Барбошина поляна) — с. Ташла" поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Регулярные пассажирские перевозки в Ташлу будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Самары в 8:00, из Ташлы — в 14:00. В случае необходимости расписание после обкатки рейса может быть изменено.

Путь следования маршрута будет пролегать через населенные пункты Большая Царевщина, Жилгородок (поселок Волжский), Береза, Молгачи, Сергиевка, Новый Буян, Дубовая Роща, Михайловка, Новая Бинарадка и Мусорка с остановками в них. Расчетное время в пути от Самары до конечного пункта составит порядка 2 часов.

Село Ташла расположено в Ставропольском районе Самарской области, в котором проживет более 800 человек. Населенный пункт является одним из "святых" мест в России пользуется популярностью у паломников и туристов со всей страны, так как на его территории расположены целебные родники, в том числе святой источник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница от бед" и сама икона.