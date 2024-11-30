В Тольятти слесарю предложили заработать на криптовалюте и обокрали на 1 млн рублей

В Тольятти очередной жертвой мошенников стал 27-летний местный житель, работающий слесарем-ремонтником одного из публичных акционерных обществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который предложил быстрый заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления купли-продажи криптовалюты зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счет. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя его инструкции, потерпевший в течение 20 дней в разных банках оформил кредиты на общую сумму свыше 1 млн рублей. После чего обналиченные деньги внес на свой брокерский счет. Когда мужчина захотел вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "аналитиком биржи" код оказался неверным. Житель Тольятти понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.