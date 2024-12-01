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Футбол Спорт

Кирилл Данилин: "Последние игры я не играл, как должен был"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Оренбургом" (1:0) полузащитник "Акрона" Кирилл Данилин объяснил разницу в матчах с командами из нижней части таблицы и грандами, рассказал о спаде и ожиданиях от кубкового матча со "Спартаком".

— Тяжелая победа, соперник хорошо играл, особенно в конце поддавил нас, было нелегко, но мы справились.

— Сегодня ты остался на скамейке. Заур Эдуардович до игры намекнул, что у тебя есть небольшой спад. С чем это связано?

— Я полностью согласен с тренером. Действительно, последние игры я не играл, как должен был, поэтому всю неделю усердно работал и вышел с замены, ничего страшного, буду дальше доказывать. С чем связан спад? Я много анализировал, но не хочу раскрывать это все. Причины были, но они уже устранены.

— Сегодня вы опять обыграли соперника, который ниже вас в таблице, а в матчах с топ-клубами у вас проблемы, все время разгромные счета. Как ты это объяснишь? Многие говорят, что проблемы в психологии, помимо того, что есть разница в мастерстве.

— Наверно это все до первого случая, пока мы не зацепим очки с грандами, наверное, будет тяжело. Потом больше раскрепостимся, поверим в себя, и я думаю, уже будем лучше играть с ними и забирать очки.

Я бы не сказал, что мы сдаемся, просто где-то соперник заставляет так действовать, и мы отказываемся от своей игры и пытаемся сыграть на результат.

С кем могли зацепиться из первой шестерки? "Локомотив" в начале чемпионата, а остальным мы по делу проиграли.

— Сегодня была жеребьевка кубка России, попался московский "Спартак". Какие ожидания от матча?

— Я, наоборот, рад, что попался "Спартак". Мне сообщили об этом в раздевалке перед матчем. У меня вся семья болеет за "Спартак", поэтому это будет принципиальный матч.

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