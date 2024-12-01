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Футбол Спорт

Владимир Хубулов: "Кто больше хочет, тот побеждает"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Акрона" Владимир Хубулов после победного матча с "Оренбургом" (1:0) объяснил, за счет чего команда забила мяч, а также рассказал о личном прогрессе и увлечении, которое помогает на поле.

— С командами, которые борются за выживание, всегда тяжело играть, потому что больше борьбы, меньше футбола и упор на физику. Можно сказать, кто больше хочет, тот побеждает.

— В первом тайме "Акрон" как будто много тратил сил впустую на какие-то лишние действия. Что изменилось во втором тайме?

— Мне кажется, мы очень рано начали делать длинные передачи. Не получалось подобрать мяч и получали контратаки. В перерыве мы поговорили об этом, нам сказали больше выходить низом, у нас это получалось, так и забили гол: вышли низом, отдали в центр, а конечная передача была верхом — под удар. Благодаря этому и добились результата.

— Как оценишь прогресс за период нахождения в команде?

— Адаптировался близко к идеальному к команде. Голевые действия нужно улучшить. Проведем зимние сборы и наберем максимальных кондиций, и весна должна получиться еще лучше в плане результатов.

— Из недавнего интервью ты говорил, что играешь в FIFA. Кто-то из команды разделяет твое увлечение? Какие элементы из игры ты опробовал в недавних матчах?

— На сборах играли с Маратом Бокоевым, три раза сыграли — три раза он меня не смог выиграть, счет был разгромным. В матче с "Факелом", когда забил гол, взял инициативу на себя. В "Фифу" (ныне EA FC, - прим. Волга Ньюс) я точно так же играю. Можно сказать, на подсознание это отложилось, решил попробовать — вот получилось. В Махачкале тоже, кстати. Момент, когда убираешь защитника и бьешь крученым.

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