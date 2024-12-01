В ДТП в Тольятти пострадали водитель ВАЗа и его пассажиры

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В воскресенье, 1 декабря, в Тольятти в 13:15 42-летняя женщина на Kia Soul при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Новозаводская - Горького не пропустила встречный автомобиль ВАЗ-2114.

Фото: ГУ МВД по Самарской области