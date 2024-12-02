В Самарской области планируют закрыть несколько мусорных полигонов

В Самарской области в скором времени может измениться схема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Связано это с закрытием старых полигонов и открытием новых.

Как сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, сейчас работают 10 полигонов, принимающих ТКО. Например, из Самары отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО "Экоиндустрия", АО "Экология-Сервис" и в экотехнопарк "Зелененький", расположенный в Волжском районе. Захоронение ТКО производят на полигонах "Преображенка" (АО "Экология"), "Водино" (АО "Экология-Сервис") и в карьере "Северо-Восточный-1" (ООО НПФ "Полигон"). Из Тольятти отходы вывозят на мусоросортировочные комплексы ООО "ЭкоРесурсПоволжье" и ООО "Эко Рециклинг Групп". После прохождения обработки неутилизируемые фракции направляют на полигоны "Тимофеевский" (находится на Обводном шоссе в Тольятти) и "Водино".

В Самарской области начал работать новый мусорный регоператор: что изменится 1 ноября в Самарской области приступил к работе новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это государственное акционерное общество "Экология". Какие задачи поставили перед компанией? Что изменится в работе системы вывоза мусора? Нужно ли самарцам переоформлять договоры? Как изменится тариф? На эти и другие вопросы глава регионального правительства Михаил Смирнов ответил в рамках брифинга.

Судя по информации властей, некоторые объекты будут закрыты уже в ближайшие годы.

"Территориальной схемой обращения с ТКО предусмотрен вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации полигона ТБО "Преображенка" с декабря 2025 года. Причина — исчерпание проектной вместимости", — сообщили в министерстве.

Также в схеме указано, что на 2025 году запланировано закрытие на рекультивацию мусорный полигонов в Кинель-Черкасском, Кошкинском и Сергиевском района, в 2026 году — в Красноярском районе и Чапаевске, в 2028 году — полигон ТБО "Тимофеевский" на Обводном шоссе в Тольятти.

При этом до 2030 г. власти собираются построить и ввести в эксплуатацию 6 новых объектов захоронения мусора. Четыре из них будут работать в составе многофункциональных комплексов обращения с отходами в Большечерниговском Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах.

"Проекты этих комплексов разработаны. Правительство Самарской области заключило концессионные соглашения по их реализации", — отметили представители министерства.

Также запланирована реконструкция действующего полигона в Сызрани с увеличением общей вместимости до 2 млн тонн в год и строительством объекта утилизации (компостирование). В качестве источника финансирования привлечены собственные средства инвестора. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.