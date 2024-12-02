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Общество

Появился прогноз погоды на декабрь в Самарской области

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый месяц зимы в Самарской области, как и ноябрь, будет теплым. Таков долгосрочный прогноз Гидрометцентра России.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область,  средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -5 до -6,7 градуса. Это 1-1,3 градуса выше многолетних значений", — сообщили синоптики.

По информации Приволжского УГМС, как правило, средняя температура в декабре составляет от -7 до -10 градусов. Самые низкие показатели (-39, -44°С) отмечались 1978 году на метеорологических станциях Клявлино, Сурское, Пачелма, Пугачев, в 1958 году — в Боровом лесничестве. А вот оттепели происходят чаще. Абсолютный максимум температуры воздуха в 1979, 1981, 1982, 1998, 2008, 2011, 2012 годах составил 5-12 градуса.

Снег в Самарской области до сих пор не выпал. И из прогноза Гидрометцентра непонятно, когда это произойдет. Синоптики сообщили, что месячное количество осадков предполагается около и меньше нормы.

"Обычно сумма осадков изменяется по территории от 18-40 мм до 48-63 мм. Высота снежного покрова к концу месяца достигает 11-28 см. Метелей в среднем бывает от 2 до 8 дней, с гололёдом — 1-7 дней", — рассказали в Приволжском УГМС.

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