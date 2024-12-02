Вышел альбом победителей фестиваля "САМ.ФЕСТ 2024"

В пятницу, 29 ноября, вышел альбом "О том о сем" группы "Савелiчъ Бэнд" - победителей фестиваля "САМ.ФЕСТ 2024". Возможность записать и выпустить альбом стала наградой за победу в третьем фестивале авторской музыки "САМ.ФЕСТ", состоявшемся летом 2024 г. в Самаре.

Группа вошла в список финалистов, выдержав конкуренцию более чем из 1000 заявок на участие в мероприятии. Фестиваль прошел при поддержке правительства Самарской области.

Гала-концерт фестиваля САМ.ФЕСТ состоялся в 12 июня, в День России. Финалисты САМ.ФЕСТа разделили сцену с хедлайнерами фестиваля группой "Пелагея", Вячеславом Бутусовым и группой "Орден Славы", рэпером DOSE и победительницей фестиваля прошлого года "Да, Леся". Победителем стала группа "Савеличъ Бэнд" из Пензы. Второе место занял коллектив "Юность" из Калининграда. Третье - самарская группа "МыслиМима".

"Савелiчъ Бэнд" покорили слушателей сочетанием фолк-рока и искренних текстов. Каждая песня в альбоме - это история, наполненная мелодией и эмоциями.

За продюсирование, сведение и мастеринг взялся саунд-продюсер Андрей Самсонов, а на стадии записи к нему присоединился рекорд-продюсер Николай Бичан.

Альбом доступен на всех платформах.

"Савелiчъ Бэнд" - российская фолк-рок группа, основанная в 2021 г. в Пензе. В описании коллектива можно увидеть такие жанры музыки, как folk-rock, indie-rock, neofolk, dark-folk.