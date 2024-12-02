Женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 2 декабря, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 14:11 на 1117 км трассы М-5 "Нива" врезалась в препятствие. В результате пострадали женщина и ее восьмилетний ребенок. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части № 109 ПСО № 40.

Сотрудники ГКУ СО "Центрг по делам ГО, ПБ и ЧС" напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".