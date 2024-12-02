Женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В понедельник, 2 декабря, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 14:11 на 1117 км трассы М-5 "Нива" врезалась в препятствие. В результате пострадали женщина и ее восьмилетний ребенок. Их госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части № 109 ПСО № 40.
Сотрудники ГКУ СО "Центрг по делам ГО, ПБ и ЧС" напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.