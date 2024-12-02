НОВИКОМ и Корпорация развития Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве

На полях Пермского инженерно-промышленного форума Дочерний банк корпорации Ростех и Корпорация развития Пермского края (КРПК) заключили Соглашение о взаимодействии. Подписи поставили Старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса НОВИКОМа Денис Есипенок и Генеральный директор АО "КРПК" Юрий Аликин.
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в сфере инвестиционных программ и современных банковских технологий, кредитования промышленных предприятий и финансовой грамотности. Это позволит улучшить экономический климат и повысить уровень жизни в Пермском крае.
"Пермский край — один из ведущих индустриальных регионов страны. Здесь расположены предприятия машиностроительной отрасли, с которыми банк наладил стабильное партнерство. Подписание соглашения даст НОВИКОМу возможность расширить участие в программах развития промышленного комплекса региона, содействовать техническому перевооружению и модернизации предприятий Пермского края", — отметил Старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.
Корпорация развития Пермского края, учрежденная правительством региона, уже более 18 лет занимается строительством жилья и объектов социальной инфраструктуры, восстановлением объектов культурного наследия, созданием и благоустройством общественных пространств. У корпорации сформирован имидж надежного подрядчика с государственным участием.
Банк НОВИКОМ имеет обширный опыт сотрудничества с институтами развития и организациями поддержки предпринимательства по всей России. С начала 2024 года банк подписал соглашения о совместной работе с шестью субъектами РФ, а также со многими региональными фондами и стал членом торгово-промышленной палаты в 24 регионах.
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