В Самарской области в 2024 г. отремонтировали более 50 км опорной сети дорог

В 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области привели в нормативное состояние 54,35 км опорной сети дорог регионального значения.

Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспорта и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 г. в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тыс. "опорных" дорог, из них 930 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги.

В 2024 г. в рамках дорожного нацпроекта отремонтированы участки опорной сети дорог регионального значения:

1. Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 24,9 тыс. автомобилей.

2. Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,82 км в Кинельском и Богатовском районах. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 9,6 тыс. автомобилей.

3. Похвистнево — Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 7 тыс. автомобилей.

4. Обход Сызрани протяженностью 6 км в Сызранском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 4,1 тыс. автомобилей.

Также в высокой стадии готовности капитальный ремонт еще одного участка опорной сети регионального значения — дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Среднесуточная интенсивность движения по дороге составляет — 6,9 тыс. автомобилей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 2025 году.

Эти дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы. Благодаря дорожному нацпроекту уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области доведен до 82,26%.