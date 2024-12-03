В Самарской области в 2024 г. отремонтировали более 50 км опорной сети дорог

В 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области привели в нормативное состояние 54,35 км опорной сети дорог регионального значения.
Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспорта и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.
По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 г. в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тыс. "опорных" дорог, из них 930 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги.
В 2024 г. в рамках дорожного нацпроекта отремонтированы участки опорной сети дорог регионального значения:
1. Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 24,9 тыс. автомобилей.
2. Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,82 км в Кинельском и Богатовском районах. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 9,6 тыс. автомобилей.
3. Похвистнево — Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 7 тыс. автомобилей.
4. Обход Сызрани протяженностью 6 км в Сызранском районе. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге — 4,1 тыс. автомобилей.
Также в высокой стадии готовности капитальный ремонт еще одного участка опорной сети регионального значения — дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Среднесуточная интенсивность движения по дороге составляет — 6,9 тыс. автомобилей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 2025 году.
Эти дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы. Благодаря дорожному нацпроекту уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области доведен до 82,26%.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.