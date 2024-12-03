В Самарской области приняли законы о поддержке ветеранов труда, тружеников тыла и "детей войны"

3 декабря под председательством Геннадия Котельникова состоялось сорок шестое пленарное заседание Самарской губернской думы VII созыва, где был принят ряд законов, в том числе направленных на оказание дополнительной социальной поддержки пожилых, ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий граждан.

В интересах пожилых граждан дума приняла закон, разработанный по поручению главы региона и отменяющий с 1 января 2025 года критерий нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки ветеранам труда федерального и регионального значения и лицам, к ним приравненным, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Принятые поправки позволят сохранить право на получение ежемесячной денежной выплаты без учета факта осуществления трудовой или иной деятельности и размера получаемой пенсии. По предварительным расчетам отраслевого министерства, данную выплату могут получить более чем 25 тысяч самарцев.

"Принятием этого закона мы предоставляем всем ветеранам труда, труженикам тыла и лицам, пострадавшим от репрессий, право на получение ежемесячных денежных выплат. Это очень правильное решение", - считает спикер регионального законодательного собрания Геннадий Котельников.

Еще один значимый социальный закон, инициированный губернатором, был принят единогласно. Он предусматривает материальную поддержку "детей войны" - граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Закон отменяет критерий нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты к Дню Победы людям, родившимся в СССР в указанный период и постоянно проживающим на территории Самарской области. Если ранее при определении получателей этой выплаты учитывались иные ежемесячные денежные выплаты по федеральному и областному законодательству и размер пенсии, то теперь эти ограничения будут сняты.

Предполагается, что своим правом на выплату смогут воспользоваться порядка 108,5 тысячи человек.

Важно, что средства на реализацию законодательных новшеств уже предусмотрены в бюджете области.

"Я очень доволен, что мы приняли закон о ежегодной денежной выплате гражданам нашей Самарской области, которые относятся к категории "дети войны". Конечно, эти люди сейчас уже достаточно возрастные, и им эта поддержка крайне важна. Мы убрали критерий нуждаемости. Теперь выплату к Дню Победы будут получать все "дети войны" без исключения. И возможности регионального бюджета сейчас это позволяют", - прокомментировал общее решение депутатов председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.