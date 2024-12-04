Омбудсмен Самарской области помогла участнику СВО из Туниса получить российское гражданство

К Уполномоченному по правам человека Елене Лапушкиной обратился гражданин республики Тунис, который в августе этого года заключил контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации.

В соответствии с указом президента России, иностранцы, заключившие контракт с министерством обороны о прохождении военной службы, могут претендовать на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

"После получения ранения в зоне проведения СВО заявителя отправили на лечение в Самару. Сейчас он находится в отпуске по ранению, и его обращение связано с просьбой помочь в получении гражданства Российской Федерации", - отмечается в сообщении уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Омбудсмен помог собрать и оформить нужные военнослужащему документу, в том числе, за счет межведомственного взаимодействия с командованием 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией и руководством Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.