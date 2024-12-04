В Сызранском районе вынесли приговор виновнику ДТП с тремя погибшими

В Сызранском районе вынесли приговор жителю пос. Варламово, признанному виновным в ДТП с тремя погибшими, сообщает прокуратура Самарской области.
Судом установлено, что 6 октября текущего года на трассе М-5 "Урал" обвиняемый, управляя Lada Priora, в нарушение требований ПДД, произвел помеху другим участникам дорожного движения, выехав на встречную полосу. В результате водитель автомобиля Lada Granta, избегая столкновения, при применении экстренного торможения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz.
В результате происшедшего, водитель Lada Granta и двое его пассажиров скончались от полученных травм.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", — уточнили в надзорном ведомстве.
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