Боец СВО рассказал сызранским школьникам, с чего для него начинается Родина

Григорий — участник специальной военной операции. После реабилитации в госпитале вернулся домой в короткий отпуск и встретился с учениками сызранской школы № 21. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сызрани.

С первых дней спецоперации Григорий знал, что его место — на защите дома, близких и страны. Он знал, что должен продолжить дело своего деда, который громил фашистов на фронтах Великой Отечественной войны. К тому же у него уже был хороший военный опыт: срочную службу Григорий проходил в десантных войсках. Когда на СВО стали брать бойцов старше 50 лет, он добровольцем пошёл в военкомат. Уже больше года Григорий служит в штурмовом батальоне и не понаслышке знает, что такое встреча с врагом "в лицо".

Ребята наперебой задавали вопросы: о ранениях, отношении к пленным, настоящей дружбе и взаимовыручке и, конечно, о том, что греет душу бойца вдали от родного дома.

Боец с грозным позывным "Змей" признался, что всегда в нагрудном кармане носит письмо девочки из Омска — первое, которое он получил на фронте. Во время беседы один мальчик поделился, что его отец тоже находится в зоне СВО. "Как фамилия папы? А я его знаю! Теперь и с сыном познакомился", — сказал Григорий.

Большую часть встречи говорили о том, как важна поддержка из дома. Григорий поблагодарил школьников, их родителей и педагогов за гуманитарную помощь, письма и посылки. Он сам не раз возил их "за ленточку" гуманитарную помощь и знает, как ее там ждут.

"Мы должны поддерживать друг друга — сказал Григорий. — Как на фронте, так и в жизни. Я хочу, чтобы вы хорошо учились, уважали своих родителей и учителей, стояли друг за друга. Вот с этого начинается Родина".