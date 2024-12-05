Боец из Самары эвакуировал раненых товарищей с линии боевого соприкосновения

Гвардии прапорщик Павел Николаевич Желудков принимает участие в специальной военной операции с августа 2024 года. Неоднократно выручал своих сослуживцев в самых тяжелых ситуациях, а также выполнял поставленные задачи в полном объеме.

В октябре 2024 года Павел Николаевич принимал участие в эвакуации и оказании первой помощи раненым военнослужащим личного состава 2 мотострелкового батальона в районе н. п. Новогродовка. Павел Николаевич помог в эвакуации 60 раненых военнослужащих полка, а также соседних подразделений.

Благодаря быстрым, самоотверженным, решительным и уверенным действиям гвардии прапорщика Павла Желудкова, удалось не допустить потерь среди личного состава полка и других воинских формирований, оказавшихся рядом, все раненые были эвакуированы с линии боевого соприкосновения.

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