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Экономика и бизнес

Самарский электромеханический завод присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В губернии продолжается внедрение методик бережливого производства на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли. Число предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" с каждым месяцем становится все больше.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", также отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

"Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики", — сказал на заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Технологическое лидерство" Вячеслав Федорищев.

В ноябре 2024 года к нацпроекту присоединился "Самарский электромеханический завод" (СЭМЗ). Для предприятия, производящего широкий спектр продукции, включая компоненты для автомобильной промышленности, участие в национальном проекте является важным шагом на пути к улучшению производственных процессов и повышению конкурентоспособности.

Оператором нацпроекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). В 2024 году РЦК вовлек в национальный проект на 9 предприятий больше, чем было запланировано. Что подтверждает высокий интерес к проекту и эффективность участия в нем. Предприятия региона нацелены на модернизацию и рост, чему способствуют принципы бережливого производства.

"Внедрение бережливого производства — это не просто модный тренд, а необходимость для повышения конкурентоспособности на российском и международном рынках. Экономика меняется и могу уверенно сказать, что инвестиции в повышение производительности труда — это инвестиции в будущее. Мы в РЦК готовы оказывать всемерную поддержку всем участникам нацпроекта на пути к достижению высоких результатов", — прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" — это масштабная государственная инициатива, направленная на улучшение показателей производительности труда на предприятиях России. С 2025 года нацпроект "Производительность труда" станет частью масштабного федерального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Господдержка по повышению производительности труда будет продлена для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма. Она включает в себя внедрение бережливых технологий, а также новые задачи, связанные с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных.

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