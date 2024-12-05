Жителя Самарской области подозревают в попытке "купить" инвалидность

В Кинеле местный житель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2022 г. подозреваемый передал знакомой 180 тыс. руб., которые она должна была передать сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы. Таким образом подозреваемый хотел получить группу инвалидности без законных оснований.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...