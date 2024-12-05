Врио главы минтруда Самарской области стала Ольга Фурсова

Временно исполняющей обязанности министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области стала Ольга Фурсова. Информация отображена на официальном сайте министерства.
Как сообщил источник в правительстве Самарской области, Ольга Фурсова исполняет обязанности до назначения руководителя ведомства.
Напомним, в конце ноября пост министра по собственному желанию покинула Ирина Никишина. Последняя возглавляла министерство с 2014 года. До того Никишина была замглавы министерства и руководила департаментом стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом. Никишина в кресле министра сменила Олега Фурсова, который в 2014 г. перешел на должность главы Самары.
Ранее сообщалось, что Ольга Фурсова - супруга Олега Фурсова. Она долгое время работала в минтруда.
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