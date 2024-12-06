Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В своем 12-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Москве "Лада" потерпела поражение от ЦСКА — 24:31 (11:15).

В первом круге на своей площадке тольяттинки отвоевали у армейских гандболисток, носящих титул абсолютных чемпионок страны, боевую ничью. Теперь все сразу стало для них складываться куда более тревожным образом.

На вступительном отрезке "Лада" ощутимо буксовала. Первые два мяча влетели в ее ворота, а на 7-й минуте стало уже "минус 3". Но волжанки справились со стартовым волнением. Вскоре в запасе у москвичек, для которых основной проблемой явились уверенные действия в нашей "рамке" Юлии Кунцевич, чей показатель дорос до 45% "спасений", остался всего один мяч.

Заключительная треть тайма вновь прошла под знаком превосходства подопечных Надежды Муравьевой, которые достигли отрыва "плюс 5". Однако "гол в раздевалку" за пару мгновений до сирены Алисы Дворцевой, которая этим вечером бросала без единого промаха, приободрил тольяттинок перед уходом на перерыв.

Возобновление борьбы в дебюте второй половины проходило под тольяттинскую диктовку. Спустя 11 минут после ее начала Елизавета Малашенко третьим на этом отрезке реализованным семиметровым сократила отставание гостей до минимума (18:17) и вынудила тренерский штаб соперниц хвататься за табличку с литерой "Т". Но тайм-аут не помог ЦСКА.

Нелишне отметить, что волжанки до перерыва пробовали экспериментировать на правом крыле своей атаки, которое стало проблемным из-за неявки в столицу получивших повреждения при подготовке к этой встрече Жоаны да Кошты и Марины Судаковой. В частности, на край была отряжена Алена Блохина, а Ольга Фомина пыталась эффективно действовать на правом полусреднем, что ранее уже неоднократно весьма успешно применялось, но тут не прошло.

Вернув классическую расстановку, при которой Фомина хозяйничала на привычном фланге, "Лада" встала на прочные рельсы. Отсюда, очевидно, и утраченная инициатива ЦСКА. Именно Оля на 43-й минуте в первый раз за этот вечер наконец-то уравняла шансы фирменным "выстрелом" с острого угла (18:18). А на 47-й все та же Малашенко, забив очередной пенальти, вторично возвратила паритет (20:20). Увы, в дальнейшем счет опять пополз не в нашу пользу, несмотря на то, что с этого момента гости дважды кряду действовали в численном большинстве. В ходе каждого из этих отрезков у Фоминой не вышло отличиться. Оба ее выпада были уверенно пресечены армейским вратарем.

Впрочем, и москвички еще не фатально для волжанок оторвались, ударно отработав эти два меньшинства. За семь минут до финиша у них в запасе было только два мяча. Но ближайшие события начисто перечеркнули все старания тольяттинок, которые отметились чередой оплошностей, да и Эвелина Аношкина москвичкам ощутимо помогла. В одном из эпизодов ей удался двойной сэйв!

За 4.15 до финиша Екатерина Маренникова, все еще, вероятно, веря, что при "минус 5" спасение вполне возможно, взяла свой последний тайм-аут. Фомина один гол отыграла. Но он оказался последним для "Лады". Когда за пару минут до сирены Малашенко, безупречно до этого стрелявшая с "точки", дала первую семиметровую осечку, окончательно стало понятно, что гостям не спастись.