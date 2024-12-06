В Самаре пройдет шоу-программа по синхронному катанию на коньках

С 12 по 15 декабря в Самаре на базе ледового Дворца спорта имени Владимира Высоцкого будут проходить первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

В это же время пройдут и всероссийские соревнования "Самарочка" по программам кандидатов в мастера спорта, 1-го и 2-го спортивного разряда.

Завершит спортивное мероприятие турнир по шоу программам синхронного фигурного катания "Мы вместе", который состоится 15 декабря.