В театре "Грань" 7 декабря состоится премьера спектакля "Разбитый кувшин"

7 декабря в театре "Грань" состоится премьера спектакля "Разбитый кувшин" по пьесе Генриха фон Клейста. "Разбитый кувшин" — единственное произведение немецкого поэта, писателя и драматурга Генриха фон Клейста (1777 — 1811), написанное в комическом ключе. И это тот самый случай, когда история создания пьесы, не менее интересна, чем сама пьеса.
Действие происходит в голландской деревушке Гейзум. Ранним утром в сельский суд приходят истцы по, казалось бы, пустяшному делу — кто-то ночью разбил любимый кувшин тетушки Марты. И начинается череда странных, несвязных рассказов, в ходе которых дело приобретает весьма щекотливый характер.
В числе главных участников событий: дочь Марты — Ева (девица на выданье), ее жених Рупрехт и некто третий…
Судья Адам, разбирающий дело, где-то потерял свой парик и вообще, ведет себя до крайности подозрительно. А тут еще, как назло, в деревушку с ревизией приезжает советник. Он проверяет все суды в округе, он строг и неподкупен…
У автора пьесы советника зовут Вальтер, режиссер-постановщик Денис Бокурадзе дает ревизору имя Клейст и наделяет функциями, куда большими чем, в самой пьесе.
Однажды, будучи в Швейцарии, Клейст со своими друзьями Генрихом Цшокке и Людвигом Виландом, глядя на картину, изображающую сельскую тяжбу, затеяли спор — кто лучше выразит средствами литературы содержание этой картины. Предположительно, это была гравюра "Судья, или Разбитый кувшин" французского художника Жан-Жака Ле Во. Виланд должен был написать сатиру, Цшокке — рассказ, а Клейст — комедию. Судьба произведений друзей Клейста нам неизвестна. А вот пьеса "Разбитый кувшин" вошла в золотой фонд немецкого театра и считается самым известным произведением автора.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.