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Театр Культура

В театре "Грань" 7 декабря состоится премьера спектакля "Разбитый кувшин"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 декабря в театре "Грань" состоится премьера спектакля "Разбитый кувшин" по пьесе Генриха фон Клейста. "Разбитый кувшин" — единственное произведение немецкого поэта, писателя и драматурга Генриха фон Клейста (1777 — 1811), написанное в комическом ключе. И это тот самый случай, когда история создания пьесы, не менее интересна, чем сама пьеса.

Фото: театр Грань

Действие происходит в голландской деревушке Гейзум. Ранним утром в сельский суд приходят истцы по, казалось бы, пустяшному делу — кто-то ночью разбил любимый кувшин тетушки Марты. И начинается череда странных, несвязных рассказов, в ходе которых дело приобретает весьма щекотливый характер.

В числе главных участников событий: дочь Марты — Ева (девица на выданье), ее жених Рупрехт и некто третий…

Судья Адам, разбирающий дело, где-то потерял свой парик и вообще, ведет себя до крайности подозрительно. А тут еще, как назло, в деревушку с ревизией приезжает советник. Он проверяет все суды в округе, он строг и неподкупен…

У автора пьесы советника зовут Вальтер, режиссер-постановщик Денис Бокурадзе дает ревизору имя Клейст и наделяет функциями, куда большими чем, в самой пьесе.

Однажды, будучи в Швейцарии, Клейст со своими друзьями Генрихом Цшокке и Людвигом Виландом, глядя на картину, изображающую сельскую тяжбу, затеяли спор — кто лучше выразит средствами литературы содержание этой картины. Предположительно, это была гравюра "Судья, или Разбитый кувшин" французского художника Жан-Жака Ле Во. Виланд должен был написать сатиру, Цшокке — рассказ, а Клейст — комедию. Судьба произведений друзей Клейста нам неизвестна. А вот пьеса "Разбитый кувшин" вошла в золотой фонд немецкого театра и считается самым известным произведением автора.

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