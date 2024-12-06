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Музыка Культура

Самарских детей приглашают на новый поток музыкального образовательного курса "Первый трек" от "Поколения М"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса "Первый трек" для детей из Самарской области на онлайн-платформе "Поколение М". Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360.

Фото: предоставлено МТС

Самарские таланты могут ознакомиться с программой потока на сайте "Поколение М". На курсе "Первый трек" преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла — коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха. Курс подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку. Сроки приема работ — до 31 мая 2025 года.

Победители первого потока курса на платформе "Поколение М" уже получили творческие возможности — продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек. Разнообразным оказался возраст слушателей курса — преимущественно от 13 до 24 лет и старше.

"На цифровой образовательной платформе "Поколение М" дети и взрослые могут найти для себя много полезного, интересные и удобные форматы обучения. В нашем регионе много молодых музыкальных коллективов, интерес к этому направлению у молодежи только прибавляется. Уверен, что поток "Первого трека" поможет найти новых перспективных артистов в регионах. Желаю удачи нашим самарским талантам!", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О проекте МТС "Поколение М"

"Поколение М" — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

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