Хейден Далтон покидает "Самару": клуб расстается с игроком по взаимной договоренности сторон.

Хейден присоединился к "Самаре" летом прошлого года. Он провел за команду 60 матчей, это лучший показатель для легионеров в истории клуба (столько же у Артемса Бутянковса), в том числе 57 матчей в Единой Лиге ВТБ.

В нынешнем сезоне Далтон выходил на площадку в 12 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка и делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.