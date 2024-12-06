Хейден Далтон покидает "Самару": клуб расстается с игроком по взаимной договоренности сторон.
Хейден присоединился к "Самаре" летом прошлого года. Он провел за команду 60 матчей, это лучший показатель для легионеров в истории клуба (столько же у Артемса Бутянковса), в том числе 57 матчей в Единой Лиге ВТБ.
В нынешнем сезоне Далтон выходил на площадку в 12 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка и делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!