16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хейден Далтон покидает "Самару" Баскетбольная "Самара" одержала победу над клубом "Локомотив - Кубань" Воспитанники самарского баскетбола Виктор Кашин и Владислав Карпов включены в заявку "Самары" В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб Три баскетболиста-американца покидают "Самару"

Баскетбол Спорт

Хейден Далтон покидает "Самару"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хейден Далтон покидает "Самару": клуб расстается с игроком по взаимной договоренности сторон.

Хейден присоединился к "Самаре" летом прошлого года. Он провел за команду 60 матчей, это лучший показатель для легионеров в истории клуба (столько же у Артемса Бутянковса), в том числе 57 матчей в Единой Лиге ВТБ.

В нынешнем сезоне Далтон выходил на площадку в 12 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка и делал 5,8 подбора и 2,6 передачи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5