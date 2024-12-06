Молодая семья из Большой Черниговки отпраздновала новоселье

В Самарской области в 2025 г. в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжится реализация проектов по благоустройству территорий и улучшению жилищных условий.

В 2024 г. по госпрограмме реализовано 76 проектов благоустройства сельских территорий, 10 семьям предоставили выплаты на строительство или приобретение жилья и 90 семей обеспечили жильем по договорам соцнайма.

Глава региона неоднократно отмечал, что сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики Самарской области. "Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается — повышается уровень доходов сельчан, ведется работа по кадровому обеспечению АПК, здравоохранения и образования, созданию комфортных условий для жизни. И эта работа будет продолжена", — сказал ранее Вячеслав Федорищев.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Большечерниговском районе несколько лет подряд успешно модернизируется социальная инфраструктура опорных населенных пунктов. Как отмечает глава района, за три года участия в программе уже построено 13 домов, в том числе четыре дома сданы в этом году.

"Благодаря госпрограмме улучшается качество жизни сельчан. Строительство жилья для семей — действенная мера для привлечения в агропромышленный комплекс, социальную и бюджетную сферу молодых квалифицированных специалистов и их дальнейшего закрепления на территории района", — подчеркнул глава района Алексей Акимов.

Жилье, предоставленное по госпрограмме, по истечении пяти лет работы по трудовому договору на селе можно будет приобрести в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет — по цене, не превышающей 1%.

"В свой дом мы заехали две недели назад, это для нас судьбоносный момент. Мы стояли в очереди как молодая семья, но поскольку супруг работает в сельхозпредприятии, то предложили получить жилье по госпрограмме комплексного развития. Мы попробовали, и все получилось. Дом получили "под ключ", с ремонтом. Теперь у детей есть свои комнаты, где они рисуют, играют, делают уроки", — рассказывают супруги Даниловы из с. Большая Черниговка, которые ждут рождения третьего ребенка.