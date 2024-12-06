16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области изменится расписание движения электричек Из-за ремонта ж/д переезда ограничат движение на трассе М-5 в Самарской области Прокуратура судится с департаментом транспорта Самары из-за "убитых" дорог Самарская телебашня включит специальную подсветку 8 декабря В Самарской области такси может подорожать на 30%

Общество

Молодая семья из Большой Черниговки отпраздновала новоселье

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в 2025 г. в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжится реализация проектов по благоустройству территорий и улучшению жилищных условий.

Фото: предоставлено администрацией Большечерниговского района

В 2024 г. по госпрограмме реализовано 76 проектов благоустройства сельских территорий, 10 семьям предоставили выплаты на строительство или приобретение жилья и 90 семей обеспечили жильем по договорам соцнайма.

Глава региона неоднократно отмечал, что сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики Самарской области. "Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается — повышается уровень доходов сельчан, ведется работа по кадровому обеспечению АПК, здравоохранения и образования, созданию комфортных условий для жизни. И эта работа будет продолжена", — сказал ранее Вячеслав Федорищев.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Большечерниговском районе несколько лет подряд успешно модернизируется социальная инфраструктура опорных населенных пунктов. Как отмечает глава района, за три года участия в программе уже построено 13 домов, в том числе четыре дома сданы в этом году.

"Благодаря госпрограмме улучшается качество жизни сельчан. Строительство жилья для семей — действенная мера для привлечения в агропромышленный комплекс, социальную и бюджетную сферу молодых квалифицированных специалистов и их дальнейшего закрепления на территории района", — подчеркнул глава района Алексей Акимов.

Жилье, предоставленное по госпрограмме, по истечении пяти лет работы по трудовому договору на селе можно будет приобрести в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет — по цене, не превышающей 1%.

"В свой дом мы заехали две недели назад, это для нас судьбоносный момент. Мы стояли в очереди как молодая семья, но поскольку супруг работает в сельхозпредприятии, то предложили получить жилье по госпрограмме комплексного развития. Мы попробовали, и все получилось. Дом получили "под ключ", с ремонтом. Теперь у детей есть свои комнаты, где они рисуют, играют, делают уроки", — рассказывают супруги Даниловы из с. Большая Черниговка, которые ждут рождения третьего ребенка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5