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ЖКХ и благоустройство Общество

Больше 8,5 тысячи организаций региона используют электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сегодняшний день 8 706 организаций и предприятий Самарской области из числа клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" используют электронный документооборот (ЭДО). Число компаний, выбирающих дистанционную форму взаимодействия, постоянно растет: только за этот год прирост пользователей ЭДО составил порядка тысячи юридических лиц.

Главные преимущества электронного документооборота — это экономия времени на обработку информации, снижение затрат на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а также — безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно.

"Дистанционные сервисы востребованы клиентами. Сейчас более половины клиентов компании из числа предприятий и организаций региона используют электронный документооборот", — рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.

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