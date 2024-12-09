Самарцев призвали передать показания за воду за декабрь до 15 числа

В связи с предстоящими новогодними праздниками прием показаний по индивидуальным приборам учета воды за декабрь будет осуществляться в срок до 15 числа, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области со ссылкой на ГК "СамРЭК".

"Это позволит своевременно сформировать платежные документы и направить квитанции", - рассказали в "СамРЭК".

Передать показания можно одним из удобных способов: на сайте во вкладке "Передать показания"; с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом"; по QR-коду на квитанции.

По всем вопросам нужно обращаться по единому телефону 8 (846) 212-02-77 или по электронной почте samrecexp@samrec.ru.