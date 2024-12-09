16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев призвали передать показания за воду за декабрь до 15 числа "Газпром газораспределение Самара" напоминает важные правила безопасного использования газа в быту Больше 8,5 тысячи организаций региона используют электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс" Глава Кировского района рассказал о судьбе озера в парке Металлургов Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцев призвали передать показания за воду за декабрь до 15 числа

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с предстоящими новогодними праздниками прием показаний по индивидуальным приборам учета воды за декабрь будет осуществляться в срок до 15 числа, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области со ссылкой на ГК "СамРЭК".

"Это позволит своевременно сформировать платежные документы и направить квитанции", - рассказали в "СамРЭК".

Передать показания можно одним из удобных способов: на сайте во вкладке "Передать показания"; с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом"; по QR-коду на квитанции.

По всем вопросам нужно обращаться по единому телефону 8 (846) 212-02-77 или по электронной почте samrecexp@samrec.ru.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5