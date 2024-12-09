Елка Самарской области представлена на всероссийском фестивале елок в Кирове

В субботу, 7 декабря, в Кирове, в новогодней столице России, стартовал всероссийский фестиваль елок, который собрал более 100 елок из всех регионов страны, а также от общественных организаций и партнеров праздника. елочные украшения отражают исторические и природные достопримечательности субъектов РФ, культуру, традиции и даже кухню разных народов России. На открытие фестиваля прибыли мастера гостеприимства со всей страны.

Самарскую область в Кирове представляет Ольга Лодочникова, экскурсовод, Мастер гостеприимства, посол гостеприимства в Самарской области.

Елка нашего региона к торжественному открытию новогодней столицы России была украшена игрушками, символизирующими самые яркие достопримечательности Самарской области, которые создавали и присылали сами жители региона. Концепция самарской экспозиции "Народная елка" — каждый житель региона мог предложить свою игрушку для украшения лесной красавицы на всероссийском фестивале елок.

Так, елку 63 региона украсили игрушка с изображением Молодецкого кургана, шарик с надписью "Самара — просто космос", шерстяные снегири и синица, яркие и вкусные пряники с фотоизображениями "Зима в Жигулевских горах" и т. д. Сама Ольга рассказывала про Самарскую область в сказочном образе "Жигулевская Снежна", в руках которой была волшебная расписная гитара — символ знаменитого Грушинского фестиваля.

"Для меня это событие оставило теплый след на душе. Нас в России-матушке много, мы разные и мы вместе и в горести и в радости. Когда мы выходили на сцену с флагами своего региона, мне это напомнило дух Олимпийских игр, мы вместе, такие разные и такие сказочные, хотим поделится и рассказать о своих родных краях. Я люблю Самарскую область, но понимаю что она всего лишь часть большой страны и ее истории. А страна то большая и как мало мы ее знаем. Но я знаю, что если я приеду практически в любой регион, то меня будет, кому гостеприимно встретить", — поделилась Ольга Лодочникова.

В рамках открытия всероссийского фестиваля елок был установлен новый национальный рекорд — по наибольшему числу сказочных героев из разных регионов страны, вместе вставших в большой новогодний хоровод. Событие официально подтверждено экспертами и зафиксировано в Реестре рекордов России — главной книге достижений страны. Всероссийский фестиваль елок в Кирове продлится до 7 января, в новогодней столице России запланировано более 1000 мероприятий.