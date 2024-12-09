Губернатор повысил своего помощника Дмитрия Алехина

У руководителя администрации губернатора Самарской области появится новый заместитель. Назначение анонсировал глава региона Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания правительства в понедельник, 9 декабря.
"Назначить моего помощника Дмитрия Алехина заместителем руководителя администрации губернатора. Он будет заниматься в том числе организацией контроля не только исполнения поручений губернатора, но и в целом правительства области", — сообщил Вячеслав Федорищев.
Дмитрий Алехин работал помощником губернатора с июля 2024 года. Он курировал вопросы мобилизационной подготовки, контроля исполнения поручений губернатора и финансовую дисциплину.
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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!