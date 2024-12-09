Губернатор повысил своего помощника Дмитрия Алехина

У руководителя администрации губернатора Самарской области появится новый заместитель. Назначение анонсировал глава региона Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания правительства в понедельник, 9 декабря.

"Назначить моего помощника Дмитрия Алехина заместителем руководителя администрации губернатора. Он будет заниматься в том числе организацией контроля не только исполнения поручений губернатора, но и в целом правительства области", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Алехин работал помощником губернатора с июля 2024 года. Он курировал вопросы мобилизационной подготовки, контроля исполнения поручений губернатора и финансовую дисциплину.