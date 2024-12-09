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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ж/д переезд на трассе М-5 в Самарской области будет частично закрыт

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 12 декабря в Самарской области вводится ограничение проезда автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" км 960 (железнодорожный переезд).

В связи с ремонтом рельсошпальной решетки железнодорожного переезда движение будет осуществляться по одной из двух полос движения реверсивным способом с 21:00 до 5:00 в ночь на 11 и 12 декабря.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области настоятельно рекомендует водителям большегрузного транспорта в зимний период ограничить поездки по плотине Жигулевской ГЭС и придерживаться альтернативных маршрутов движения.

Гид потребителя

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Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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