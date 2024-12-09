Ж/д переезд на трассе М-5 в Самарской области будет частично закрыт

С 10 по 12 декабря в Самарской области вводится ограничение проезда автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" км 960 (железнодорожный переезд).

В связи с ремонтом рельсошпальной решетки железнодорожного переезда движение будет осуществляться по одной из двух полос движения реверсивным способом с 21:00 до 5:00 в ночь на 11 и 12 декабря.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области настоятельно рекомендует водителям большегрузного транспорта в зимний период ограничить поездки по плотине Жигулевской ГЭС и придерживаться альтернативных маршрутов движения.