Ж/д переезд на трассе М-5 в Самарской области будет частично закрыт

С 10 по 12 декабря в Самарской области вводится ограничение проезда автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" км 960 (железнодорожный переезд).
В связи с ремонтом рельсошпальной решетки железнодорожного переезда движение будет осуществляться по одной из двух полос движения реверсивным способом с 21:00 до 5:00 в ночь на 11 и 12 декабря.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области настоятельно рекомендует водителям большегрузного транспорта в зимний период ограничить поездки по плотине Жигулевской ГЭС и придерживаться альтернативных маршрутов движения.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.