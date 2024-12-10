"Ростелеком" поддержал Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту

"Ростелеком" выступил техническим партнером Кубка губернатора Самарской области по компьютерному спорту. На стадионе "Солидарность Самара Арена" компания организовала канал связи пропускной способностью 1 Гбит/с для проведения соревнований по семи популярным дисциплинам, в том числе CounterStrike2, Dota2 и Tekken8.
Киберспортсмены также смогли продемонстрировать свои навыки в зоне автосимуляторов и интеллектуальных игр. В интерактивном лектории связисты рассказали ребятам об особенностях современных технологий и безопасности в сети.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Любителям компьютерного спорта мы предлагаем специальный тариф "Игровой". Он гарантирует прямое подключение к игровым серверам и низкий пинг в онлайн-сражениях. Пользователи получают эксклюзивные преимущества в партнерских программах от Lesta Games, VK Play и Фогейм. Абонентам тарифа доступны игровая валюта, скины по специальной цене и аналитика в CounterStrike2".
Александр Бондаренко, президент федерации компьютерного спорта Самарской области:
"Компьютерным игрокам, чтобы добиться успеха на виртуальном ринге, необходимы молниеносная скорость интернета и надежное соединение. Организаторы турниров также зависят от стабильной передачи данных. Мы признательны "Ростелекому" за высокое качество сигнала и стабильную работу площадок".
Победители виртуальных турниров получили призы от "Ростелекома". Для участников и гостей мероприятия работала фотозона.
Узнать подробности о тарифном плане "Игровой" можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.